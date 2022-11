“Само две могат да бъдат причините за прекратяване на поръчката за закупуване на медицински хеликоптери - некадърност или корупция” Това мнение изрази в ефира на bTV Radio бившият здравен министър д-р Стефан Константинов. “Според мен първата причина е водещата, защото да имаш финансовия ресурс и да не можеш да сметнеш така, че да се явят за тези пари много компании, а да се яви само една фирма и тази фирма да даде 20% отгоре, това е голям проблем. Това означава, че много хора не са си свършили работата. От управленска гледна точка това е изключително лесно - има експерти, правят се пазарни проучвания, вижда се какви договори са сключвани. Това най- вероятно не е свършено”, каза още Константинов.

“Не мога да отхвърля и варианта корупция, който малко се замита. Когато някой от хората, които са облечени с власт и правят обществени поръчки и са злонамерени и искат да извадят лична облага, има го и варианта просто да се провали една поръчка като се сложат неизпълними изисквания. Това е с цел да се даде урок на всички, че няма да стане тяхното”, допълни той.

Цялото интервю с д-р Стефан Константинов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.