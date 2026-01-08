„Проблемът е в огромния брой хоспитализации в България. За миналата година имаме два милиона и шестстотин хиляди души, минали през болница.“ Това каза в ефира на bTV Radio бившият здравен министър д-р Стефан Константинов.

„Това означава, че практически всеки втори българин – разбира се, някои по няколко пъти – е минавал през болница. Това ни изстрелва в челните класации от много години, и то значително над средноевропейските нива. В Европа, например, се хоспитализират около 155 души на хиляда. Ако това се приложи към България, би трябвало годишно да имаме около 930 хиляди, максимум до 1 милион хоспитализации.“

„Обаче ние имаме непрекъснато нарастващ брой хора, които влизат в болница. Друго, което прави впечатление в статистиката, е, че средният престой е сравнително кратък. Това означава, че или пациентите получават много високотехнологични грижи в болницата, или влизат за по-леки случаи. Аз по-скоро смятам, че е второто.“

„Просто в болница влизат много хора, които нямат нужда да бъдат лекувани в лечебно заведение. Медицинският персонал много често вижда, че те нямат нужда да стоят там, и както ги приемат, така ги изписват. Те си правят изследвания, лечения и консултации, които им е много по-лесно да получат по този начин. На всичкото отгоре през това време получават и болничен лист.“

„Тоест това е удобна форма за населението да получава някаква медицинска помощ, а за болниците – също удобен начин постоянно да намират пациенти, които да обслужват“, допълни той.