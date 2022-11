“Крайно време е да започнем да възприемаме психологичната помощ като абсолютно равностойна интегрална част от едно лечение” Това каза в ефира на bTV Radio д-р Велислава Донкина - клиничен психолог и ръководител на Центъра за психоанализа и медицина на болница „Надежда“. “Има два много важни въпроса - от една страна как да осигурим помощта, как да я направим достъпна и от друга страна как да контролираме специалистите, които биха желали да го предлагат, за тяхната способност да работят достатъчно добре”, допълни тя.

Д-р Донкина обясни, че в големите болници много често работи по един психолог. “Очевидно е неефективно една голяма многопрофилна болница да има само един психолог на щат, така и не е редно едни и същи специалисти да консултират екипи, техните пациенти и близките им или да работят с различни интервенции, за които не са подготвени. В тази сфера, както и в медицината съществува много тясна специализация. В момента в България няма ясно законово и нормативно изясняване на регулацията на тази професия. Има голямо смесване на професията на клиничните психолози и психотерапевтите. Това са различни професии, които отговарят на различни изисквания и образование”, каза още тя.

Цялото интервю с д-р Велислава Донкина пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.