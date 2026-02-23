„Абсолютно нищо не се промени, затова и бяхме сред най-настояващите протестиращи през изминалата година, но е факт, че реално всички тези протести не доведоха до нищо“. Това коментира в ефира на bTV Radio д-р Даниел Кипров, общопрактикуващ лекар и част от инициативния комитет "Бъдеще в България", по повод исканията на младите лекари и техните протести миналата година за по-високи възнаграждения и по-добри условия на работа.

„Ние не сме целяли като някаква самоцел да сваляме правителството, напротив – ние поддържахме комуникацията с тях до последния момент. Тя беше прекратена едностранно от тяхна страна, след което последваха и тези протести срещу правителството, но всичко, което предлагаха винаги беше хвърляне на прах в очите. От начало изобщо отказваха да направят нещо каквото и да е работещо, и ни лъгаха само, че ще има такова решение до определен срок, нарушаваха го поредни пъти, но ние винаги сме се опитвали да търсим комуникация и решение. И го показваме и сега, когато бе сформирано ново правителство, макар и служебно. Веднага потърсихме опит за контакт, и се радваме, че такъв беше осъществен и виждаме една инициативност и желание за работа, макар в ограничените правомощия, които имат. На срещата с премиера Гюров изразихме своето становище, че определено има какво да бъде спомогнато поне за развитието на младите лекари, което би станало чрез промени в Наредбата и ще бъде подпомогната и от министър-председателя Гюров комуникацията ни с министъра на здравеопазването и бяхме уверени, че ще има такава и ще се коментират конкретни промени, за което се радваме и приветстваме, но чакаме и редовното правителство, защото тогава ще бъде най-ключово. Нека то да има същата готовност за контакт, каквато има и служебното правителство, за да може да се постигне това, което се борихме цялата изминала година и което не се случи тогава.“, каза още д-р Кипров. Още в първите часове след встъпването си в длъжност, служебният премиер Андрей Гюров се срещна с младите лекари и участниците в протестите. Даниел Кипров посочи, че е било гарантирано, че ще има комуникация със служебния кабинет за промените, важни за лекарите.

Защо представители на организациите, които бяха част от протеста, не искат да са в листите на предстоящите избори, очакват ли честен вот и още за исканията на младите лекари, чуйте в цялото интервю на следващия звуков файл.