"Преди 6 месеца си поставихме много ясно исканията с цел да спасим младите лекари в здравеопазването в България, да предотвратим това да отидат в чужбина, защото тук има много неуредици, които се опитваме да променим. Политиците обаче се опитват да ни мотаят за пореден път. Поредната работна група, която си заложиха, за да въведат законодателни промени, отново отложиха крайния срок, с единствената цел той да бъде след приемането на бюджета за следващата година и следващата година да се оправдаят, че няма пари в бюджета. Цялото нещо е да ни откажат и това да се замете под килима. С протеста, който организираме, отново искаме да покажем, че не сме забравили за какво се борим. Ще се радваме всеки да се присъедини към нас утре, за да покажем, че за народа здравеопазването е приоритет." Това каза пред bTV Radio д-р Даниел Кипров, общопрактикуващ лекар и част от инициативния комитет "Бъдеще в България".

