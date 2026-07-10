Предложенията за промени в Изборния кодекс отново поставиха на дневен ред една от най-спорните теми в българската политика – машинното гласуване. „Прогресивна България" предлага връщането на машините с пълната им функционалност и отпадането на ограниченията за броя на изборните секции в държавите извън Европейския съюз. Според политолога Даниeл Стефанов част от предложенията са логични, но успехът им зависи от начина, по който ще бъдат реализирани.

Според Даниeл Стефанов премахването на ограниченията за броя на секциите извън Европейския съюз е разумна стъпка.

„Ограниченията за секциите зад граница често се въвеждат по конюнктурни политически причини. Затова отпадането им е логична промяна“, коментира той.

По-различна е оценката му за предложението за възстановяване на машинното гласуване в пълния му вид. Политологът смята, че самата технология не е проблем, но има сериозни въпроси около начина, по който е прилагана.