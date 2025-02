„За съжаление моите наблюдения са, че нито децата, нито родителите, нито учителите разполагат с нужната информация по темата или пък ако имат някакви знания, то рисковете от употребата на вейпове и други наркотични вещества е много силно подценявана. На няколко пъти ми се е случвало да ни поканят специално в различни училища, за да говорим пред децата, след като вече са имали инцидент с припаднали ученици, почерпени с вейп от някой друг техен съученик. Затова си мисля, че разговорът по темата и най-вече разясняване на рисковете, които крият тези вещества е изключително наложителен и го дължим на децата си.“ Това каза в ефира на bTV Radio Светослава Колева, съдия в Наказателното отделение на Апелативен съд – Варна. Инициативата „Децата и наркотиците: истина и легенди" на Апелативния съд и сдружение „Отвори очи" има за цел да информира ученици и родители за опасностите, и вече са проведени множество такива срещи.

„За съжаление все по-малка е границата в употребата. Имали сме случаи на деца, вече развили зависимост на 11-12 годишна възраст, което значи, че те са се запознали със самите наркотици на 8 или 9 годишна възраст. Смятам, че любопитството надделява над това човек да мисли за последиците, особено в една такава крехка възраст, която се получава една перфектна почва за развитие на зависимост на по-късен етап в зрелостта. Самият аз, който също съм преминал през дългогодишна употреба, започвайки на 14 и на 15 годишна възраст, чувството за отговорност е занижено и това идва от възпитанието на родителите и човек да си дава сметка за това, че неговите действия имат някакви последици занапред.“ Така Валентин Русимов обяснява интереса на младите хора към продукти със съдържание на наркотични вещества. Той е консултант по зависимости от Сдружение "Отвори очи", който е успял да се пребори с ада на зависимостта.

„Кръгът наистина е омагьосан и той е свързан не само с криминалната среда, в която децата неминуемо попадат, но то води до увреждане на здравето, разбиване на личната съдба. Виждала съм деца, които извършват престъпления, техни родители, които са били принудени да ги връзват за парното, за да прекъсват тази връзка с наркотика, виждала съм родители, които се молят децата да бъдат задържани, за да се прекъсне този омагьосан кръг. Неминуемо наркотиците водят до извършване на престъпление, било то против собствеността, защото нуждата да се набави наркотично вещество изисква средства, това неминуемо в един момент води до извършване на кражби, грабежи, които не са тясно свързани с вземането на наркотични вещества, виждала съм убийства, извършени под въздействие на наркотични вещества, да не говорим за държането на наркотични вещества, разпространението, което в един момент наркозависимият вижда като лесен начин да се снабди с така необходимото му вещество, така и да генерира доходи. Да не говорим и за пътно-транспортните произшествия, които са наболяла тема, осъществявани от водачи под въздействие на наркотични вещества. Наркотиците наистина отварят едни много широки врати за всякаква криминална дейност, която рано или късно се разкрива и води до лишаване от свобода, до влизане в затвор.“, разказва съдия Колева за омагьосания кръг на наркотиците, в който могат да попаднат младите хора.

Валентин Русимов сподели как той самият е успял да се справи със зависимостта: „Трябваше да достигна до избора дали да живея или да не живея, бях стигнал до ада и имах нужда да стана. Преживях катарзис, стигнах до дъното, останах сам, всички бяха вдигнали ръце. В даден момент осъзнах, че имам проблем и той е дали искам да живея или не искам да живея. И усилията наподобяват една операция на един болен човек, лечение на всички рани, бръкване дълбоко в едни душевни рани, което е като писък в една пустиня, в която се мъчиш да излезеш и да преодолееш себе си, защото това е най-трудната битка – да преодолееш себе си.“

„Профилът и на зависимите, и на разпространяващите винаги е бил изключително широк, няма категория – обществена или възрастова, която да е защитена от това да попадне под влиянието на наркотиците или да ги разпространява. Както социално слаби, деца на лекари, учители, от всякаква възрастова категория и населени места, за съжаление няма защитена категория хора. Възрастта на употребяващите пада, първите опити с вещества също се снижава. Съвременните технологии изключително правят лесно достъпни всякакви вещества, особено така популярните вейпове, те са достъпни, могат да бъдат поръчани по интернет, деца и възрастни черпят от интернет информация как се синтезират наркотици в домашни условия, как могат да изградят оранжерии за отглеждане на марихуана и съвременните технологии улесняват този процес, правят го много достъпен и съответно количествата на произведените наркотични вещества непрекъснато се разраства.“, посочва съдия Светослава Колева.

„В началото детето не осъзнава, че има проблем, започвайки с наркотиците и впоследствие то започва да се отчуждава от близките си, да страни, резки промени в поведението, ако в даден момент детето е било общително, има рязко изменение в самото настроение, сигурен признак за това, че трябва да се обърне внимание. Обръщането на внимание е от изключителна важност, като причина за започване на употреба.“, казва Валентин Русимов на въпрос как родителите да разпознаят, че детето им има проблем.

Целия разговор със Светослава Колева и Валентин Русимов от предаването „Важното, казано на глас“ с водещ Надежда Василева можете да чуете на следващия звуков файл.