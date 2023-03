ГЕРБ-СДС ще предложи кабинет, ако спечели изборите, дори да няма достатъчно подкрепа от останалите политически сили. Това каза пред bTV Radio кандидатът за народен представител и водач на листата на коалицията в Хасково Делян Добрев.

„Ще предложим кабинет при всеки случай, както го направихме в 48-то Народно събрание – дали той ще бъде коалиционен и съставен от политици, или ще бъде експертен, който да получи по-широка подкрепа, зависи от това как минат разговорите с останалите партии, след като се сформира Народното събрание. Много жалко ще бъде ние политиците за 2 години да изпратим българския избирател шести пореден път на избори и това безвремие, тази липса на правителство и на държава да продължи“, каза Делян Добрев.

„Дали спечелим изборите или сме втори, ние сме единствените, които според мен имат шанс да съставят правителство, защото в 48-то Народно събрание не ни достигнаха 7 гласа, от друга страна на колегите от Продължаваме промяната и Демократична България не им достигнаха 60. Тоест много по-лесно ние ще получим още 6-7 гласа и се надявам да ги получим на изборите, отколкото техните 2 формации да получат 60 гласа. Бих ви казал с кои няма да водим разговор за коалиция – това са Промяната, но само партията на промяната, не изключвам водене на разговори с Демократична България. Изключвам Възраждане, защото те са против еврото, против европейските ценности, които ние имаме и трябва да защитаваме и това са може би двете партии, с които няма да водим никакви разговори. Причината да не водим разговори с Промяната е, че тяхната финансова политика е изцяло сгрешена. Те докараха държавата до 12 милиарда дефицит само в рамките на една година, дефицит, който е 10 пъти по-голям от дефицита, който ние трябва да имаме“, коментира още Делян Добрев.

Според него е възможно конституционно мнозинство за продължаване на съдебната реформа и ГЕРБ-СДС ще я подкрепят. „Но за мен това не е най-важната тема. Аз един месец обикалям избирателните ми райони. Нито в Хасково, нито в София са ме питали за съдебна реформа, всички говорят за инфлация, за доходи, притесняват се от това, че обедняват, но никой от тях не ме е питал нищо за съдебната реформа. Струва ми се, че колегите залагат грешни приоритети. Първият приоритет трябва да бъде спирането на инфлацията и на обедняването на хората“, допълни Добрев.

По отношение на сайта за сравняване на цените, Добрев коментира, че сайтът не е лоша идея, но той сам по себе си не решава проблема, а го визуализира.

„Ние не бихме подкрепили таван на цените, защото той ще доведе до липса на стоки, ако те са грешно определени. Таван на надценката е по-добра идея, но в същото време и тя има много минуси“, каза още Делян Добрев.

Цялото интервю пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.