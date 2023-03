„В предишното НС именно коалицията ГЕРБ-СДС беше единствената, която успя да предложи кабинет, който не мина само с 5 гласа. За сравнение колегите от ПП дори не подписаха всички декларацията, която предложиха да се гласува и за да може да мине в НС, не им стигнаха 60 гласа. Ние ясно сме показали, че сме готови на разговори, на диалог, на разумни и балансирани компромиси в името на общия интерес и бихме могли да бъдем инициатори както на редовно правителство с политически фигури, така и да предложим експертен кабинет, включително и кабинет на малцинството“. Това заяви в интервю за bTV Radio водачът на листата на ГЕРБ-СДС в Добрич и бивш социален министър Деница Сачева.

Основен приоритет на ГЕРБ-СДС е да бъде създадено редовно правителство и в държавата да има стабилност и предвидимост, така че и гражданите, и бизнесът, и общините да могат да планират адекватно своите бъдещи действия, каза още Сачева.

„Демокрацията означава да се приема вотът на хората. Хората вече 4 пъти казват ясно, че няма да дадат своето доверие на 100 процента на нито една политическа сила за самостоятелно правителство. Колкото по-рано колегите от ПП-ДБ осъзнаят това, и престанат да губят времето, енергията и бъдещето на българските граждани, както и техните общи пари, защото до този момент сме дали над 500 милиона за предсрочни избори, толкова по-добре за България. Политиката не е нито маркетинг, нито трябва да е свеждана до ниво на реклама, с бързи изречения, политиката е отговорност и тя минава през това всеки да направи трудни избори и да вземе тежки решения, за които да носи съответната отговорност“, коментира още тя.

„Това, което беше изнесено за финансовото състояние на държавата от МФ е нещо, за което ние алармирахме непрекъснато, защото щедрите социални политики не могат да бъдат финансирани с данъци или със заеми, а трябва да бъдат финансирани със средства, които вече са изработени. В този смисъл, изнесеното е притеснително, но това не означава, че не трябва да се работи по отношение на политики, свързани с повишаване на доходите или с повишаване на адекватността на пенсиите и на социалните плащания. Това може да се случи веднага, като започнем на първо място работа по европейските проекти и програми, и да вкараме в българската икономика между 7 и 8 милиарда лева годишно, които в момента стоят на практика на трупчета, защото не се оползотворяват от страна на служебното правителство. Що се отнася до допълнителни ресурси, които бихме могли да съберем от държавната хазна, те биха могли да дойдат от борбата със сивата икономика, от факта, че все повече и повече млади хора нито учат, нито работят и трябва да бъдат направени адекватни политики, това е залегнало и в Плана за възстановяване и устойчивост. Както и да обърнем сериозно внимание на това, че все повече наши сънародници не желаят да работят на трудови договори, защото поради това, че са в сериозна задлъжнялост към фирми за бързи кредити, не искат да получават доходите си така, че те да бъдат запорирани“, коментира Деница Сачева.

По отношение на сайта за сравняване на цените, Сачева посочи: „Със сигурност създаването на интернет-страница, в която потребителите могат да се ориентират за това какви са цените при производител, и какви биха могли да бъдат средните надценки в страната е важно, защото комуникацията и възможностите да се оказва натиск върху цената чрез информирания избор и чрез потребителите са важен инструмент, но това е твърде недостатъчно по отношение на истинските мерки, които биха регулирали наистина цените на хранителните продукти и биха овладели в значителна степен инфлацията. Затова е необходимо силно редовно правителство и разбира се, работещ парламент, който да може да действа“.

Деница Сачева потвърди, че са за съдебна реформа: „Ние вече сме дали нашата ясна и категорична позиция, че ще работим за цялостна съдебна реформа и сме дали нашите предложения, като в момента екип от експерти в коалицията ГЕРБ-СДС работи по проект за изменение на Конституцията, който скоро ще имаме възможност да представим пред обществеността. Ние многократно сме заявявали, че сме за съдебна реформа, но тази съдебна реформа не може да се основава на това да сменим една личност с друга“.

Цялото интервю с Деница Сачева можете да чуете на звуковия файл.