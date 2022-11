Когато се стигне до връчване на втория мандат за съставяне на правителство, от поведението на БСП ще зависи дали Продължаваме промяната ще разговарят с тях. Това коментира Деница Симеонова от Продължаваме промяната в интервю за bTV Radio. Тя отново посочи, че са призовали БСП да оттеглят промените в Изборния кодекс.

„БСП е партията, която имаше заявки за социални реформи. Бих искала да ги призова да осъзнаят, че това не е дневният ред на обществото, че хартиената бюлетина няма да помогне на хората през тези трудни времена. Няма да помогне и за съставяне на кабинет, тъй като начерта доста сериозна разделителна линия между нас. Когато стигнем до разговорите, такива ще бъдат водени, но зависи много от поведението на партии като БСП“, каза Деница Симеонова. Тя коментира, че първо от партията ще разговарят със своя естествен партньор Демократична България.

„Ще направим обсъждане на нашите колективни органи и ще преценим дали можем да направим кабинет, но знаейки, че това е изключително важно за българските граждани, смятам, че трябва да се обмислят всички възможности“, допълни Деница Симеонова.

По отношение на предложението на ГЕРБ временна анкетна комисия за промените в кодекса да работи една седмица, а не един месец, Деница Симеонова заяви: „Не съм изненадана, че искат да намалят времето за разговори по законопроекта, защото те по същия начин прескочиха и общественото обсъждане, когато внесоха законопроекта. По същата причина проведоха заседанието през нощта, за да не може да се чуе гласът на гражданското общество. Искат да претупат и тази временна комисия. Нещо, което аз смятам за неправилно“.

Най-важното за всички трябва да бъде да имаме честен вот, проследим, да има възможност за одитиране на вота, посочват от Продължаваме промяната. С промените според тях се премахва контролът върху честността на изборите.

По повод думите на президента, че носи отговорност и няма да форсира връчването на мандатите, а третият мандат ще бъде връчен след Нова година, Деница Симеонова посочи: „Направи ми впечатление в това изказване на президента, че той споменава носенето на отговорност. Няколко пъти се повтори, че служебният кабинет няма как да носи отговорност за бюджета, но явно са готови да продължат да управляват, явно очакват избори, незнайно защо – първият мандат не е връчен. Бих използвала възможността да призова президента и служебния кабинет, щом искат да носят отговорност, да внесат бюджета, а не да оставят гражданите и бизнеса в 2023-та да влизат без планирани разходи, без подкрепа, без възможност за вдигане на минималната работна заплата. Иначе интересно как без да е връчен първият мандат се правят прогнози за трети, че и за избори. Явно и президентът няма доверие в първата политическа сила, която се тупаше в гърдите, че ще състави кабинет, че е най-опитната. Явно и президентът не вярва, че те ще успеят да се справят“.

Цялото интервю на Деница Симеонова пред водещата Надежда Василева можете да чуете в звуковия файл.