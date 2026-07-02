„Следващите години предстои още от това, което виждаме, прогнозите на учените се сбъдват, за огромно съжаление, но нещата са такива, каквито са в момента, затова нека видим какво бихме могли да направим. Най-важно за всеки от нас е да не подценяваме жегите. Екстремните горещини са най-смъртоносното природно бедствие, макар че не се изразява яростно като голяма буря или стихийно наводнение. Горещините обаче вземат огромни жертви, човешки животи. Затова когато има прогноза за горещо време е добре да се съобразяваме с нея и да не подценяваме какво причиняват жегите, макар че в България тази година имахме по-прохладна пролет, по-спокойно начало на лятото, е важно да обърнем внимание на това, което се случва в Европа и да помислим какви уроци можем да вземем и ние, защото в България системата за болнична грижа също не е подготвена за подобен тип бедствия и е време да вземем мерки и ние, преди те да са се случили. Също така в България сме в позиция да реализираме доста мерки, които остават нереализирани с години от сорта на чешми в градовете, достъпна такава инфраструктура и другото – какво богатство са дърветата с големи колони в градовете ни, и колко е важно да се грижим за това да има големи пропускливи пространства в градовете ни. Те помагат не само при наводнения, имахме в София много пресен пример снощи, където на много места се получиха завирявания и наводнения, именно заради покриването на градската среда с асфалт, бетон и такива непропускливи настилки. Истината е, че когато в градовете има зелени площи с дървета, с треви, там освен, че водата може да се оттича и да попива в такива ситуации, тези площи пазят прохлада в дните с по-високи температури. Точно това е, което следва да ценим повече в градовете си, да има пространство за такъв тип инфраструктура, тя да не бъде вторична мисъл при градоустройството, а да бъде централна част при планирането на градовете ни и съответно да я ценим там, където съществува и да се грижим за нея, за да може и тя да се погрижи за нас, когато настъпят такива екстремни ситуации.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Десислава Микова от „Грийнпийс“ – България за екстремно горещото време, което обхвана преди дни Европа.

За мерките, които трябва да бъдат взети заради очакванията за още по-горещи лета, и как екстремното време се отразява върху икономиката на Европа – целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.