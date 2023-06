bTV отваря постоянно кореспондентско бюро в Брюксел от началото на месец юли. Десислава Минчева-Раул, която и зрителите на bTV, и слушателите на bTV Radio познават като журналистът, който отразява новините от европейските институции и важни международни срещи, вече ще бъде и постоянен кореспондент на телевизията в белгийската столица. В предаването „Важното, казано на глас“, Деси Минчева разказа за работата си в Брюксел и какво се очаква през следващите месеци по темите, свързани с присъединяването на България към Шенген и еврозоната, и с европейските избори през юни 2024г. Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.

