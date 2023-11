“Масово пациентите чакат с месеци за ТЕЛК решение. Това е нов луфт в закона, в който близо два месеца хората не могат да си получат парите, които вече са им определени с новото решение” Това каза в ефира на bTV Radio омбудсманът Диана Ковачева. “Причината се дължи на факта, че има много дълги срокове за обжалване. Първо е двуседмичен срокът за обжалване на всички заинтересовани лица. Доста време се губи докато преминат решенията от районните ТЕЛК-ове и стигнат до НОИ и на практика хората два месеца стоят без пари, лекарства и не всяка помощ след това може да бъде възстановена. Напрактика те остават без всякакви права, защото доходите наистина са жизненоважни”, допълни тя.

Цялото интервю с Диана Ковачева пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.