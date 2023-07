Министерството на образованието ще подкрепи предложението на омбудсмана Диана Ковачева да бъде дадена възможност за повторно явяване на матурите след 12 клас. Това стана ясно след нейна среща с просветния министър проф. Галин Цоков.

„Вчера проведох среща с новия министър на образованието и добрата новина е, че той подкрепя предложението, което правя във втори пореден парламент учениците от 12 клас, които се явяват на матури, да имат право на втори шанс, на практика на повишителен, когато не са доволни от резултата от матурата. Предложих това на народните представители, защото има много жалби от зрелостници, които споделят, че не винаги са удовлетворени от резултата от матурата, а всъщност с този резултат те кандидатстват във висшите учебни заведения. По тази причина моето предложение е когато за целите на кандидатстването да имат право да се явят на повишителна матура и по този начин да могат да подобрят резултата си. Навремето, когато аз кандидатствах, се кандидатстваше в самото висше училище, и можеше да се кандидатства всяка година – ако си учил, ако си се готвил добре, на следващата година можеш да се явиш и ако изкараш по-добър резултат, да влезеш в желаната специалност. Сега с матурата тя някак си залепва за теб завинаги, и с този резултат, и 10 години да кандидатстваш, ти винаги ще получаваш един и същи отговор от университетите и нямаш никакъв шанс да подобриш резултата си. Затова смятам, че за децата, които ще учат и ще се готвят е справедливо да има втора възможност да се явят на повишителен изпит за матурите. В предишния парламент това предложение мина на първо четене, не стигна времето, беше подкрепено от депутатите. Надявам се, че сега и с подкрепата на министерството всъщност ще бъде прието.“, обясни Диана Ковачева пред bTV Radio.

Обсъждан е и въпросът с изпитите след 7 клас.

„Например за втора дата за матурите след 7 клас, което също е важно, има деца, които са болни по време на матурите, нямат възможност да се явят и като цяло те остават извън цялата система за кандидатстване в гимназиите. Аз смятам, че също е справедливо да се обмисли тази възможност за тях, защото не бива децата да бъдат изключвани и да им бъде отнет шансът“, каза още Ковачева.

Омбудсманът сезира здравния министър за липсващи инсулинови медикаменти.

„Десетки са жалбите, които получавам във връзка с липсващи инсулинови медикаменти в аптечната мрежа. Проблемът с тези медикаменти е обстоятелството, че хората, които са диабетици, разчитат на тези лекарства, за да поддържат живота си. Когато един диабетик отиде в аптеката, много често е изправен пред проблема, че лекарството го няма. Диабетиците не могат да сменят често лекарствата си, а някои изобщо не могат да ги сменят, защото това означава период на адаптация, а някои медикаменти не са приети изобщо от организма на болния. В този смисъл лекарствата, които те ползват трябва да бъдат непрекъснато налични. Един от инсулиновите препарати се използва за отслабване, а не толкова за лечение и когато диабетикът отиде в аптеката и го потърси, се оказва, че той е изчерпан.“, посочи Диана Ковачева.

