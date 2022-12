“Имам много жалби от родители и ученици, които завършват 12 клас по отношение на кандидатстването за университети” Това каза в ефира на bTV Radio омбудсманът Диана Ковачева. “Това е една последица от Ковид, във връзка с която университетите вече нямат входящи изпити, така както беше преди години. В момента в много университети за повечето специалности се кандидатства с матурата от 12-ти клас, в комбинация с дипломата. Какво се случва, когато вие се явите на матура и оценката, която изкарате остава за ученика завинаги залепена? Тоест, ако той не успее точно този ден да се представи добре и изкара ниска оценка, тя няма да му бъде достатъчна да се класира на добро място в университета и дори и десет години напред да кандидатства, той все ще кандидатства с тази оценка. Смятам, че това не е справедливо, защото на практика се отнема шанса. Аз внесох предложение в парламента и имам уверение, че ще бъде прието”, допълни тя.

Цялото интервю с Диана Ковачева пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.