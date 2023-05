“Глобите от камерите за нарушители по пътя да остават в бюджета на общините е добра мярка, която задължително трябва да бъде приета” Това каза в ефира на bTV Radio Диана Русинова - експерт по пътна безопасност и председател на Европейския център за транспортни политики. “Така ще дадем възможност на общините да инвестират в още такива средства. По този начин общините ще имат интерес да намират нарушителите и да си прибират парите и да инвестират в още мерки”, допълни тя.

