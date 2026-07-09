Над 2600 нарушения при проверки на тежкотоварни автомобили са установени само за една седмица. Данните показват не единични случаи, а траен проблем с контрола и спазването на правилата за движение по пътищата. За рисковете, най-честите нарушения и необходимите мерки за повишаване на безопасността разговаряме с Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Според нея установените нарушения са ясен знак за системно неспазване на закона, което постепенно води до тежки пътнотранспортни произшествия.

„Това е системен проблем. Тези нарушения са установени чрез система, която вече следи и за други видове нарушения, освен тези, за които стандартно се контролира. Данните, които виждаме, са само за тежкотоварни камиони и показват изключително сериозен проблем“, коментира Русинова.

По думите ѝ нарушенията на тежкотоварните автомобили са сред факторите, които допринасят за тежките инциденти по българските пътища. Като пример тя посочи поредна катастрофа с камион на автомагистрала „Хемус“, която е довела до блокиране на движението.

Сред най-често установяваните нарушения при тежкотоварните автомобили са претоварването и неплащането на тол такси. Русинова обаче акцентира върху други нарушения, които според нея представляват пряка опасност за живота и здравето на участниците в движението.

Сред тях са неправомерното изпреварване от тежкотоварни автомобили на забранени места, както и шофирането без предпазен колан.