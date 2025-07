„Като цяло не се очаква някаква особена промяна след 1 януари 2026г. Очаква се просто регулационно банките да бъдат по-стриктни в одобрението на кредитите, в насока да имат по-големи изисквания по отношение на доходите, по отношение на критериите за одобрение на кредитите, така че реално нямаме очакване за почакване на лихвите след 1 януари 2026г. и съответно в по-краткосрочен план също.“ Това каза в ефира на bTV Radio Диана Спасова, кредитен експерт с дългогодишен опит в банковия сектор и в жилищното кредитиране, по повод очакванията за лихвите по жилищните кредити от 1 януари следващата година, след влизането в еврозоната.

По отношение на съветите на потребителите какво да имат предвид при вземането на решение дали да изтеглят кредит, Спасова посочи: „Има основание да очакваме по-достъпно финансиране, особено при стабилните доходи за клиентите с добра кредитна история. Това, което бих ги посъветвала е да не вземат прибързано решение. Трябва клиентите да преценят стабилността на доходите си и да си отговорят на въпроса ще могат ли да обслужват кредитите си и при различни икономически сценарии. Вторият ми съвет е да се консултират със специалисти, които да изберат най-подходящия продукт според техните нужди и възможности, и третото е да обърнат внимание на общата цена на кредита, а не само на размера на месечните вноски, тъй като един кредит е съпътстван с различни допълнителни такси, застраховки и услуги, които трябва да се имат предвид при вземането на решения.“

Цялото интервю какво да очакват потребителите след влизането в еврозоната за кредитите и лихвите, както и готови ли са банките за прехода към еврото, можете да чуете на следващия звуков файл.