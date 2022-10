„Макар и да сме още в началото на учебната година, за сега ситуацията с коронавируса е спокойна и няма индикации за затваряне на училищата и преминаване към онлайн обучение.“ Това заяви в предаването „Важното казано на глас“ по bTV Radio Диян Стаматов, директор на столичното 119 СУ и председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.

Стаматов изрази надежда, че няма да има затваряне за т.нар. „дървена ваканция“ поради проблем с доставките и цената на природния газ. За все повечето млади специалисти, които избират да професията учител.

За заплащането на учителския труд, както и за други проблеми в системата на средното образование, чуйте разговора на водещия Ясен Вакашнски с Диян Стаматов.