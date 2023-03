Няма риск за промяна на съществуващия курс на лева към еврото, както теоретично допусна служебният финансов министър Росица Велкова. Това смята финансистът и трейдър на ценни книжа Диляна Тодорова.

„За мен на този етап няма риск, както и според самото министерство впрочем. По-скоро те някак този път приложиха малко по-остра риторика, което моментално се усети от всички и гръмнаха заглавия по медиите. За момента евро-лев е един от най-безрисковите фиксинги, може да се обобщи. Просто това, което трябва да се апелира е към по-овладяна риторика и да не се всява излишна паника. На самата пресконференция, която аз също следих, служебният министър акцентира на няколко опорни точки, които могат да бъдат проблемни в бъдеще и де факто тя показа принципна позиция, която е в правилната посока – към затягане. Но ако мога да си позволя моя лична оценка, риториката й беше една идея по-тревожна и по-драматична, отколкото е необходимо“, посочи Тодорова в интервю за bTV Radio.

По отношение на мерките, предложени от финансовото министерство за намаляване на бюджетния дефицит, Тодорова смята, че те ще сработят: „Такива мерки не само ще сработят, но те трябва да се приложат. Това е правилната посока, защото дефицитът на държавата се увеличава и трябва да вървим в посока на затягане“.

За ситуацията с банковия срив в Съединените щати и причините за фалита на банки, Диляна Тодорова коментира: „Фалираха няколко банки, които са много сегментирано ориентирани. Те фалираха, не защото самите им бизнес начинания са неуспешни, а заради небрежност от страна на техния мениджмънт. Това е малко или много на жаргон – счетоводен фалит по няколко причини. От една страна първо преоценката на активите, част от техните баланси е направена грешно и небрежно спрямо текущата пазарна ситуация. Също така активите им под управление не са адекватни на пазара и на финансовата политика, която налага Централната банка на щатите – именно Федералният резерв. Може да се обобщи, че големи институции проявяват забавено темпо и се държат неадекватно на пазарната обстановка и просто изостават, което не означава, че бизнес начинанията им са лоши, пак да подчертая“.

Цялото интервю с финансиста и трейдър на ценни книжа Диляна Тодорова пред bTV Radio можете да чуете на звуковия файл.