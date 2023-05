Лидерите на Продължаваме промяната е по-добре да оставят кандидата за премиер да води преговорите. Тогава ще има по-големи шансове за съставяне на стабилен кабинет. Така политологът Димитър Аврамов коментира днешните изявления на Кирил Петков, който се извини на избирателите, че не са спазили обещанието си да не участват в кабинет с представители на ГЕРБ.

„Мисля, че е много добре да бъде оставен кандидатът за премиер академик Денков да води лидерския процес. Той към момента се справя добре и стабилно и няма нужда от мажоретки. С цялото ми уважение, ще изляза извън сферата на политологията и ще кажа, че колкото по-малко говори Кирил Петков, толкова по-добър шанс има страната да има стабилно управление. Видимо е, че и той, и другият съпредседател на ПП са хора, които нямат политическо мислене и политически знания и не познават публичната сфера, и като цяло ПП, макар и формация, която има много стойностни и качествени хора, категорично е формация, която няма политическо знание и не познава процесите назад в българската политика. Затова е добре да спрат да коментират какво било и какво не било, да се придържат към всякакви принципни договорки, които могат да извадят страната поне за година от спиралата на влизане от едни избори в други и на институционална нестабилност“, коментира Димитър Аврамов.

„Всички формули, които се представят са следствие на кризата и на неспособността на политически лидери, включително на Бойко Борисов да акумулират доверие. Нито ГЕРБ, нито ПП през последните 2 години акумулираха достатъчно обществено доверие, че да ръководят политическия процес в България. В момента събираме 2 провала, но това са двата най-малки провала, защото има и друг провал в българската политическа система и той се свежда до това да цапаме институции с боя“, посочи политологът по повод ротационното управление и дали това е единствената възможност за съставяне на кабинет.

„У нас стабилността обикновено е функция на много сложни обстоятелства, обикновено дори и резултат от времето, ако трябва да се шегуваме. Така че виждали сме много често родните политически председатели и партии да променят, да правят резки завои в политическото си поведение, това е следствие от не публичния характер на политиката, и от различни степени на обвързаности и зависимости. Това ,което ни е представено като заявка, а именно създаване на правителство с програмни приоритети през втория мандат, което да бъде подкрепено от двете най-големи коалиции в настоящото Народно събрание засега изглежда като разумен вариант. Дали ще се случи, зависи от това дали разговорите за приоритети ще бъдат изпълнявани в управлението. Аз нямам илюзии, че ако такова правителство се състои и бъде гласувано, нямам илюзии, че то ще функционира върху много деликатен политически баланс. Няма как две политически формации, които са били дълго време в режим на конкуренция и взаимни обвинения да създават смазана политическа машина, която работи без разногласия, а и не е необходимо в крайна сметка“, каза още Димитър Аврамов пред bTV Radio.

Цялото интервю пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.