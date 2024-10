„Компромисите трябва да стигнат нивото на претенции, за да има някакъв политически консенсус в НС. Това, което чувам от ГЕРБ и Продължаваме промяната не е адекватно. Започвам от по-малките, които претърпяха провал на тези избори – ПП. Аз мога да призовавам за санитарен коридор около ДПС и г-н Пеевски, защото никога не съм си партнирал с него, не съм искал да правя конституционна реформа с него, не съм си сътрудничил с него. Когато си правил конституционна реформа с г-н Пеевски и си го вкарал във властта, и си му дал възможност реално да упражнява власт чрез служебното правителство, тогава тези призиви не значат нищо. Цялата отговорност за стабилно управление лежи на плещите на ГЕРБ. ГЕРБ имат един партньор, с който са в скачени съдове и това се нарича ДПС-Ново начало. И отговорността на ГЕРБ е да намери липсващите мандати за съставяне на управление.”Това коментира пред bTV Radio политологът Димитър Аврамов за възможните компромиси в името на съставяне на кабинет и условието на ПП-ДБ всички формации да се разграничат от ДПС-ново начало на Делян Пеевски и да направят санитарен коридор около него.

