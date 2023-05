“ГЕРБ не може или не иска да предложи кабинет. Те разбират, че след 10 години управление са събрали много негативи” Това коментира в ефира на bTV Radio политологът Димитър Аврамов. “Единственият начин да завъртят успешно политическото колело, да станат традиционна партия, да излязат от образа на партиите, които идват за властта е да разговаряш с някой, за да постигнеш големи политически цели. България не е постигала големи политически цели от 2007 г. Има две значими политически цели, които ще дадат гражданска сигурност. Това са влизане в Еврозоната и Шенген. И ако ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС искат да ги постигнат, всеки трябва да гледа от собствената си камбанария какво ще остави след себе си. Ако ГЕРБ, след като им беше дадено предложение за правителство кажат, че няма да го подкрепят, внесат собствено и двете партии влязат в режим на конфронтация, политическия диалог се разпада”, допълни той.

