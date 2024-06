„Най-големият провал на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на новия лидер на ДПС г-н Пеевски ще бъде, ако не успеят да съставят правителство. Това ще е провал тук, сега и завинаги. Затова си мисля, че най-логичното нещо е те да направят всичко възможно да съставят правителство. И тук няма оценка дали този или онзи лидер ми харесва. Има сурови факти. Никой не е готов в момента да ходи на избори, няма никакъв смисъл да се ходи на избори, видяхме, че българските политически централи са в интелектуален фалит. Нови избори наесен ще произведат същото или нещо по-лошо. Има реални неща, които могат да бъдат свършени, които са рационални, които изискват придвижване на политически дневен ред, публичен най-вече, законодателни реформи, те изчакват, тоест ние закъсняваме. Когато наваксаме закъснението в техническата работа, обществото ще има нужда от хора, които да излязат с нови идеи, които да кажат – ето, работата е свършена, ето следващата стъпка. Ние закъсняваме по отношение на Шенген, на еврозоната, на други важни приоритети, които са вътрешни.“ Това коментира пред bTV Radio политологът Димитър Аврамов по отношение на вариантите за съставяне на правителство, и дали най-реалистичен е кабинет на ГЕРБ-СДС, ДПС и трета формация - Има такъв народ.

На въпрос дали Борисов трябва да е премиер и каква очаква да е ролята на Делян Пеевски, Аврамов отговори: „С оглед на изборните резултати г-н Борисов има право да каже, да претендира за премиерското място. Разбира се, той има право на добра оценка, на правилна оценка, която би му казала, че въпреки убедителната победа пред втория, партията му няма достатъчен кредит на доверие, за да издига непременно партийни фигури. Тоест може да се търси някаква консенсусна фигура. Разбира се, ГЕРБ ще носи отговорност за това управление, това е ясно. И г-н Борисов ще носи отговорност, независимо дали той е премиер или е някой друг. Като партиен лидер ще я носи. Разбира се, отговорност ще носи и г-н Пеевски, който забележете – от Кой се превърна в Някой в българската политика, с помощта на ГЕРБ в голяма степен.“

Какъв ще бъде ефектът от подадените оставки на Христо Иванов като лидер на Да, България и на Корнелия Нинова като председател на БСП – цялото интервю с Димитър Аврамов пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.