Не може да се намери формула за назначенията, която да създаде стабилност, смята политологът Димитър Аврамов по повод напрежението във властта: „Не, не може, защото политиката е игра на представителност и на власт. Ако имаш достатъчно силно доверие и си достатъчно широко представен в парламента, тогава имаш доверие да правиш кадрова политика и всякаква политика. Към момента никой няма доверие и е много лошо, че някой говори за назначения, защото когато няма ясна политическа воля и доверие в една партия, тогава в една коалиционна формула, тя даже не е коалиционна, а е затишие пред буря, временно съгласие, та в ситуация на временно съгласие, ако някой е поел ангажимента да бъде министър, поне трябва да го оставят да си избере екипа. Това е въпрос на правилна социална култура на политическо възпитание.“

По повод думите на Бойко Борисов, че от тях се иска само да натискат копчетата, Аврамов коментира: „Има много ирония в историята – затова животът е красив, просто ме подсетихте за това, като казахте какво казал Борисов – че искат от него да натиска копчета. Така е, 10 години преди това ГЕРБ искаха някой да натиска копчета и сега им се случва на тях. Добрата новина за ГЕРБ е, че те са стабилна първа политическа сила, стоят добре в малките населени места, тоест в електорално отношение, колкото и да не им се харесва на противниците на ГЕРБ, те трябва да признаят, че тази партия се е структурирала добре. Така че възможно е, ако не на г-н Борисов, то на следващото поколение политици в ГЕРБ, ако има такива, които имат виждания, отново да бъдат в позиции да лидират, не да натискат копчета, но засега, бих казал, че изкупването на каквито и да е вини, разбира се, има и хубави неща от 12-годишното управление, ако това ще е наказанието да натискат копчета ,какво да ви кажа – трябва да са много доволни. А що се отнася до тези, които искат пък от ГЕРБ да натискат копчета, те трябва да си дадат сметката, че след 9 месеца, вече са 8, нещата ще се обърнат, Мария Габриел ще бъде вероятният министър-председател, и тогава може да се иска от тях да натискат копчета. Тоест някак си, разбира се, че трябва да очакваме двете политически сили, които до скоро бяха като две разбеснели се, да избегна думата кучета, но в режим на остра конфронтация, разбира се, че не можем да очакваме да се прегърнат и да имат еднакви становища по всички въпроси, трябва да свикнем, че ще оперират в режим на конфронтация. Важното е от този режим на конфронтация да се постигнат 2 национални цели, или поне едната – влизане в Шенген и еврозоната. Иначе ще има още лидерски срещи по въпросите с напрежението, то няма да спре.“

