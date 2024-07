“Росен Желязков не е партиен лидер и не носи мандат за реформи” Това каза в ефира на bTV Radio политолога Димитър Аврамов. “Дали би бил добър премиер под сянката на двама политически лидери в лицето на господин Борисов и Пеевски, нека да си отговорят всички. Тоест може да има някакво правителство, което да изпълнява определен тип програма и в краткосрочен период да донесе някаква политическа стабилност. Важно е как ще подходят към властта ГЕРБ и ДПС. Ако подходят, както подхождаха във времената преди протеста, известен като #ДАНСwithme, тогава е въпрос на време това правителство да има неблагоприятен край”, допълни той.

Цялото интервю с Димитър Аврамов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.