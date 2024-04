„МВР има ясно разписани правомощия по отношение на изборния процес, те са свързани най-вече с реда и с това има превенция по отношение на всякакви закононарушения, свързани с търговията с гласове. Ясно е през годините, че когато МВР иска, може да намали изборните нарушения и без да се бърка в изборите пряко, само с осъществяване на функциите, които има по закон може да направи изборния процес по-чист, по-прозрачен. А именно в урните да влязат гласове на хора, които гласуват по убеждение, а не на хора, които вземат пари от този или онзи, за да гласуват. Тук функцията на МВР е ясна, през годините сме били свидетели на много опити най-ресурсното ведомство в изпълнителната власт да се използва за политически цели и едва ли този път ще има положителни прецеденти. Това е много жалко, показва нивото ни на разбиране на политика, степента на политическия интелект на хората, занимаващи се с политика в България. Ако приемем, че една спирала има горна и долна точка, да не слизам по-надолу предварително, и без това интересът към изборите за момента не е висок, обществото не е впечатлено от работата на политическите си представители, няма нужда да влошаваме предварително настроенията в политическото пространство. По отношение на състава на новия служебен кабинет, аз не вярвам на политическите оценки, защото винаги са крайни и опитът от провалилата се некоалиция показва, че е трудно да различим обективното мнение от субективното. Вярвам обаче на колегите ви разследващи журналисти и на българските журналисти. И ако погледнете състава на служебния кабинет ми се струва, че анализа трябва да го правят разследващи журналисти и криминални репортери, а не политолози.“ Това коментира пред bTV Radio политологът Димитър Аврамов, по повод скандалите около МВР и фигурите на вътрешния министър Калин Стоянов и главния секретар Живко Коцев.

„Влизаме в ситуация, в която тези две партии, които са най-добре структурирани в българската политика – ГЕРБ и ДПС, чрез официализираната си вече връзка и партньорство ще могат да управляват и в двата цикъла на структуриране на институциите – и при редовно Народно събрание и редовно правителство и при служебни такива.“, коментира още Димитър Аврамов. По отношение на думите на Борисов, че ГЕРБ няма да управлява заедно с ДПС след вота, Аврамов посочи:

„Това са думи, които изчезват днес и утре се появяват нови думи. Фактите са ясни – това са 2 силни, силови бих казал партии, в които има ясна йерархия, в които мнението на лидерите не бива оспорвано, не бива тълкувано, в тези партии няма политически плурализъм, има ясната воля на лидерите. Не давам оценка колко добро или лошо е това, говоря на базата на фактите, всяка оценка има елемент на лично отношение. Фактите са, че лидерите на ГЕРБ и ДПС към момента могат – ако водят процеси вътре в партиите си и да вземат политически решения, да ръководят институциите, независимо на кого му харесва това.“

Цялото интервю с Димитър Аврамов за служебния кабинет, случващото се в МВР и предстоящите избори можете да чуете на звуковия файл.