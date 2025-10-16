“Доколкото виждам започват някакви опити за преконфигуриране на управляващата коалиция с цел ДПС “Ново начало” да вземе формално място в управлението.” Това каза в ефира на bTV Radio политолога Димитър Аврамов. “Защото то дефакто крепи мнозинството с гласовете си. Това се вижда. Т.е. отиваме към формализация на една неформална политическа връзка между ГЕРБ и ДПС “Ново начало”. По-скоро обществото трябва да се фокусира върху качеството на управлението. Върху нарастващата задлъжнялост на бюджета, върху огромните разходи, които се планират и ще се планират в следващия бюджет. А това дали господин Борисов се е изнервил или не, това не е предмет на политически анализ. И не трябва да ни интересува. Това са проблеми на господин Борисов и на партия ГЕРБ. Те трябва да си ги решават в много тесен кръг.”, допълни той.

Цялото интервю с Димитър Аврамов може да чуете в прикачения звуков файл.