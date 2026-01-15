„Имаме много интересен разрез в мненията – продавачите очакват цените да продължат да растат и имаше много продавачи, които през 2025-та се отказаха от сделките, аз също имах лош опит – бях на прага да закупя 3 парцела за жилищно строителство, и тримата собственици на парцели се отказаха. Двама от тях се отказаха с презумпцията, че 2026-та ще е още по-скъпо и те ще вземат още повече пари за парцела си и имотите, които имат. И редовно имаме такива случаи, в които продавачите, водени от алчност се отказват от сделки, мислейки, че 2026-та ще е по-подходяща за продажби. Противно на това пък, купувачите си мислят, че 2026-та ще е годината, в която ще има забавяне и по-добри възможности за сделка, защото според тях много купувачи се оттеглят от пазара, защото не могат да си позволят покупка на тези цени. Не знам какво ще се случи с тези 2 противоположни мнения, ще видим когато излязат статистиките на Агенцията по вписванията за първото тримесечие. Във второто тримесечие ще можем да наблюдаваме с реални факти и цифри дали пазарът върви в определена посока, която ние очакваме.“ Това каза в ефира на bTV Radio Димитър Каалайджиев, предприемач и брокер на недвижими имоти за поведението на продавачите и купувачите в началото на 2026-та, след влизането в еврозоната.

„Аз очаквам хората, които сега ще участват на пазара да са водени предимно от нуждата и от това, че могат да си позволят по-добър стандарт на живот. Не мисля, че през тази година ще участват тези, които преди това си изчистваха средствата, измиваха си парите през имотите, това изчезна. Спекулантите и инвеститорите също не намират много смисъл в момента да участват, тъй като наемите не могат да догонят в момента цените и доходността не е много приятна, но ако гледаме имотите като актив за живеене, се оказва, че въпреки високите цени, сме с едни от най-достъпните имоти в Европа, тъй като в София например средната цена е около 2400 евро на квадрат, средният доход е близо 1600 евро. Това означава, че ние можем със заплата и нещо да си купим квадратен метър. За сравнение 2007-ма-2008-ма трябваха 3 заплати, за да си купим квадратен метър. Тоест не мисля, че в момента е толкова недостъпен пазарът, особено за хората с високи доходи. Като сметнем, че в едно семейство работи освен единият, и другият, то едно семейство разполага с 5-6 000 лева или около 3000 евро, това означава, че може да изплаща един апартамент на стойност 160-200 000 евро с някакво самоучастие. Вноската няма да е повече от 35-40% от дохода, което все още прави имотите достъпни. Аз си мисля, че през 2026-та ще видим един по-нормален пазар, без крайности, с участие на хора, които могат да си позволят покупките и са движени от лична нужда.“, каза още Димитър Калайджиев по отношение на очакванията за цените след приемането на еврото.

