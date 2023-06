Президентът на КТ „Подкрепа“ инж. Димитър Манолов даде оценката си за бюджета, предложен от финансовия министър: „Чак на затягане на коланите не бих го нарекъл, но по-скоро е застоен, инерционен бюджет, няма в него политики, няма философия.“

За липсата на увеличение на минималната работна заплата и думите на министър Асен Василев, че няма възможност това да се случи, а ако парламентът прецени нещо различно, може да е за сметка на някои от другите разходи, Манолов коментира:

„Той за втори път е министър и за втори път говори същото това нещо. Разбира се, аз от човек като него не очаквам съчувствие към работещите, особено към тези на минимална работна заплата, но да се надяваме, че в хода на дебатите ще се оформи нещо друго или ако не се оформи, както самият той е казал, когато бюджетът тръгне по-натам, нещата могат да се променят. Но една такава стъпка трябва непременно да бъде направена. Ние не виждаме в този бюджет, разбира се, освен приказките за тези бюджетни системи, за които нямаше увеличение от Нова година, между другото това не е тяхна идея, това беше идея още на служебното правителство – щяло да има някакво увеличение, което ние не виждаме, и понеже говорим тук за големия бюджет, ние четем и двата малки бюджета – така наречени малки, защото те никак не са малки – бюджетът на ДОО и бюджетът на НЗОК, и там не виждаме нищо хубаво. Ако говорим за бюджета на НОИ, тук е хубаво да припомним, че не отдавна имаше голяма протестна акция на работещите в НОИ, в която те заявиха желание за увеличение на доходите, нещо, което ние не виждаме в бюджета по никакъв начин. Министърът на финансите беше говорил на една от презентациите, че те са предвидили увеличение на заплатите на работещите в здравеопазването, на лекарите, медицинските сестри и другият персонал, но това е нещо, което трудно може да бъде видяно. Още повече, че за да се случи реално, трябва да бъде променен механизмът, по който се формират възнагражденията на работещите в здравеопазването. Със сегашния закон, просто само с числата в досегашния механизъм нищо няма да се случи. Това няма как да не ни тревожи.“

„Не се прави никаква промяна в механизма, по който се формира и изчислява минималното обезщетение за безработица, което формира един общ месечен доход от 460 лева, което се сещаме къде отива. Говорейки за майчинството за втората година – да, то се увеличава, обаче се увеличава в абсолютна стойност. Ние бяхме предложили преди година втората година майчинство да бъде приравнена на минималния осигурителен доход, за да затворим този разговор веднъж завинаги – каквото покажат числата, това да получават и майките. Ако говорим за бюджета на ДОО, не са направени никакви решителни стъпки по отношение на увеличаването на приходната част, защото от години наред не се договарят минимални осигурителни прагове, правителството няма силата и волята да ги определи служебно, каквато възможност му е дадена от закона, а също така максималният осигурителен доход – това е абсурд на абсурдите, е равен на максималната пенсия. Това е принос в теорията. Нека да кажем, че ако се спазва законът, при сегашният размер на максималната пенсия, максималният осигурителен доход трябва да бъде някъде около 8400 лева. Той е 3400. Казвам тези неща, не защото искам да дера някого, а защото осигурителни вноски плащат и работещите, тя е солидарна, както и да е разпределена между работник и работодател, но всичките тези неизвършени стъпки дават възможността утре пак да започне да се приказва какъв е размерът на средствата, с които бюджетът доплаща разходите на ДОО, и ще стигнем до онези приказки, дето почнаха вече някои хора – да кажат защо не направим пенсионната възраст на 70 години. Тези отсъствия на действия хранят подобен тип разговори.“, каза още президентът на КТ „Подкрепа“.

