„Непременно трябва да започне разговорът за бюджета, защото никой друг не познава така проблемите, както ги познаваме ние и бизнесът, разбира се, нормално и естествено, е нашите оценки за всичко ,което се случва са различни, ние бихме предложили различни подходи, но този разговор трябва да започне, защото държавата е задръстена с проблеми и то в основни жизненоважни системи – в енергетика, здравеопазване, образование и това не може да продължава така.“, коментира пред bTV Radio Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“, на въпрос трябва ли веднага след конфигуриране на новата власт да започне разговорът със синдикатите и бизнеса за бюджета.

„Може би трябва да се обърне по-сериозно внимание на това, което се случва с цените, с всичките трудности на тази материя, защото не са много механизмите, с които разполага една власт в свободна пазарна икономика.“, каза още Димитър Манолов.

„Тази партия, която победи на изборите е с десен профил и тя ще ориентира своите политики към богатите, а не към бедните. Аз говорих и с моите колеги, в тази зала, в която си представяха програмата, имаше отпред един блок с надпис бизнес. Нямаше блок, на който да имаше надпис работещи, най-условно казано“, посочи още той.

Целия разговор с Димитър Манолов за очакванията от следващото управление и приоритетите на синдикатите, можете да чуете на следващия звуков файл.