„Какво друго остана на тези хора, освен да дръпнат шалтера? Защото дърпането на шалтера ще затвори този разказ на секундата. Ще стане ясно, че България без този комплекс не може да съществува по никакъв начин.“ Това каза в ефира на bTV Radio президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, по повод думите на протестиращи в мини „Марица Изток“, че от понеделник могат да започнат събиране на подписка за ефективна стачка.

„Изприказваха се една купчина ужасни приказки. Миналата седмица чух министър-председателят да съзирал руско влияние в това, което става и се чудих с коя ръка да се прекръстя. Тук може би трябва да кажем на нашите слушатели, че комплексът „Марица Изток“ е единственият български енергопроизводител, който е изцяло независим и се развива само на база на български суровини, машини и каквото се сетите. Няма нищо, внесено отвън. Обратно на това - ако комплексът Мини „Марица Изток“ бъде затворен, мястото, от където след време евентуално ще можем да внесем ток е Турция, в която ще работят руски електроцентрали. Та ако ще се търси руски пръст, той трябва да е някъде натам.“, каза още Димитър Манолов.

Целия разговор с Димитър Манолов можете да чуете на звуковия файл.