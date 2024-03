„Тази нестабилност вече стана правило. Имахме някакви 9 месеца, в които имаше някаква стабилна нестабилност и сега пак сме там, където сме. Разбира се, това е шега, но всяка нестабилност не се отразява добре на каквото и да било, понеже аз говоря от името на хората, които работят, на тях да кажем не им е чак толкова трудно, колкото на тия, които трябва да решават ежедневни проблеми, които зависят от политиците, които са свързани с администрация, и понеже казах думата администрация, тя най-тежко като че ли преживява подобни нестабилности, защото никой не знае какво ще стане утре, никой не смее да поеме отговорности, за инициативи и дума да не става.“ Това коментира в интервю за bTV Radio президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов по повод предсрочните парламентарни избори.

По отношение на политиката на доходите на кабинета, Денков посочи:

„В никакъв случай нищо не е толкова черно-бяло, няма и как да бъде. Говорейки за политика на доходите, бяха направени някои стъпки, тяхната правилност ще бъде оценена по-нататък, защото сега е прекалено рано, но никой не може да отрече, че имаше ръст на пенсиите, ръст на доходите, особено в бюджетната сфера, разбира се и ръстът на минималната работна заплата, с всички упреци, които могат да бъдат отправени към начина, по който беше прието тя да се формира. Упреци и от двете страни, ние твърдим, че тя може да расте и по друг начин и повече, работодателите твърдят обратното – че тя може и да намалява и подчертавам това не за друго, а защото беше направено без потребния дебат, без да бъдат използвани възможностите на европейската директива и всички нейни постановки да станат част от законодателството, по което сега тепърва ще работим. И тук ще кажа и още нещо – логично би било тези неща, които казвам да бъдат работа на правителствената страна, вместо това сме се хванали ние с работодателските организации да решаваме трудна задача, която ако въобще е решима в такъв дебат до нас, то пътят е труден и тежък.“

Цялото интервю на Димитър Манолов за доходите, данъците и съкращенията в ТЕЦ „Марица Изток“3 , можете да чуете на звуковия файл.