„В здравеопазването проблемът наистина е изключително сериозен и той е на няколко стъпала, от няколко години се влачи и не се подписва отраслов колективен трудов договор, който би могъл да положи някакво начало, това е първата голяма тема. Вътре има сериозен разнобой в заплащането като цяло и това е проблем, който от години съществува. Тук можем да добавим още работещите в музеите, галериите, читалищата и т.н. ,които също протестират от сума ти време, неща, за които малко се говори са свързани с напрежението в областните земеделски служби, в горските стопанства, така че спектърът е широк. Ние сега се фиксираме в това, което стана в градския транспорт, но проблемите са навсякъде и те се коренят в това, че набързо беше приет държавен бюджет, в който бяха сериозно редуцирани средствата за възнаграждения на работещите в секторите, които са по някакъв начин свързани с бюджета. В заплащането на работещите в здравеопазването са в бюджета на НЗОК, макар че за работещите там няма голямо значение.“ Това коментира в ефира на bTV Radio президентът на КТ”Подкрепа” Димитър Манолов за исканията за по-високи заплати на медицинските специалисти. Във Варна също искат пари за увеличение на заплатите в градския транспорт, каквото беше постигнато в София.

На въпрос дали се създава противопоставяне в обществото и между различни сектори, Манолов посочи:

„Абсолютно сигурно. Дано това да не е цел на политиците, ефектът със сигурност е такъв, макар че аз подозирам, че те преследват такава цел. С полицаите нещата са по-различни, но това, което сега се вижда изглежда точно така. При полицаите беше пропуснато едно увеличение на заплатите, когато 2 пъти бяха увеличавани заплатите в други сектори и сега се увеличиха на един път доста като процент и това създава тази видимост.“

За протестите на БНТ, БНР и БТА Манолов коментира: „Години наред там не са увеличавани заплатите дори с този процент, с който бяха увеличавани в администрацията и там става дума за някакви смешни пари, които ще решат този въпрос, на общия фон. Тук се говори как бяха дадени 15 милиона лева за градския транспорт и стана страшна драма, а днес правителството е отпуснало 238 милиона лева за доплащане на индексация на фирми, които са работили в жп сектора. Не казвам, че това е лошо – трябва да бъде направено, но такива неща се появяват непрекъснато, които трябва да бъдат регулирани.“

Целия разговор с Димитър Манолов можете да чуете на звуковия файл.