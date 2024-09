„Недопустимо е такива машини да има извън аптеките, то и в момента сегашното законодателство това нещо го забранява, най-вече защото е опасно за пациента. В тези машини дори на територията на аптеката могат да се зареждат и да се продават само лекарствени продукти без рецепта, тоест до това ниво, хранителни добавки и лекарствени продукти, които са без рецепта. Имайте предвид, че лекарствените продукти без рецепта не са безопасни, те все пак са лекарства. Както споменаха и колегите, лекарството, което е по лекарско предписание, са необходими 2 нива на защита – първо лекарят на прецени, че е необходимо и да го назначи, и второ – когато магистър-фармацевтът го отпуска. Лекарствата без рецепта не са безопасни, аз съм изумен, че депутати свободно боравят с търговски наименования, едва ли не, че става дума за бонбонки. Тези лекарства също трябва да бъдат отпуснати от магистър-фармацевт. Да, можете да ги купите доста по-лесно и свободно, но също са опасни при злоупотреба, при неправилна употреба. Не казвам, че някой умишлено ги купува, за да злоупотребява, но незнанието при работата с тях- много често хората купуват различни търговски наименования, без всъщност да знаят, че това са едни и същи лекарства. И когато ги вземат, те си мислят, че вземат различни лекарства, а всъщност вземат много по-висока доза от необходимата от едно лекарство на практика. Така че, възможността за злоупотреби, когато има лесен безконтролен достъп до тях е голяма. И редица практики в много държави - всяка десета чернодробна недостатъчност в Съединените щати например се дължи точно на едно лекарство, което казваш – аз като имам нужда, трябва да го вземам. Трябва, ама ако медицински специалист ти каже, че можеш да го вземаш.“ Това каза в ефира на bTV Radio Димитър Маринов – магистър-фармацевт и председател на Българския фармацевтичен съюз, по повод предложенията вендинг машини да има и извън аптеките. Текстовете предизвикаха множество спорове и недоволство на фармацевтите. Очаква се да бъде съставена работна група, която да прецизира текстовете.

„Това е единият аспект – тези машини трябва да са на територията на аптеката. Когато е необходимо, пациентът може да го купи, дори през нощта, там трябва да се зареждат малки опаковки, с малки бройки вътре, апаратите да не разрешават огромно количество да бъде закупено от едно и също лице, за да може пациентът да си свърши работата за нещо, която той смята, но на сутринта той трябва да отиде до аптеката и да получи съответната консултация – да каже снощи пих еди какво си, това ок ли е. Бързият достъп до такива лекарствени продукти може да води до прикриване на редица заболявания. Представете си една такава машина, поставена на площада или в общината в някое село, човек го заболява главата, отива, взема си лекарството и си решава проблема, това води до редица усложнения, той може да има проблем дори с кръвното. Главоболието да се дължи на това нещо. Краткосрочно да може да си решава проблема, но дългосрочно може да се стигне до усложнения, които са много по-скъпи после на обществото да бъдат лекувани. Така че – това е изключително опасно, разбирам притеснението на някои кметове и желанието им да решат проблема на хората, но решението не е това. Ние това се опитваме да обясним – че поставянето на такива автомати не просто не решава проблема, би го задълбочил и би отворил нови проблеми.“, посочи Димитър Маринов.

Според него, решение на проблема с липсата на аптеки в малки населени места може да бъде решен с целево финансиране от държавата.

„За нас вариантът е не просто да се финансира всяка община, а целево финансиране там, където трябва, а то няма. Няма, защото не е икономически рентабилно. За съжаление аптеките в България се издържат само от оборот, което не е правилно. Така аптеката е стимулирана да отпуска повече продукти, за да може да се издържа, а трябва да бъде различно финансирането. Но целевото финансиране, което началото му беше поставено миналата година и вече дава резултати, защото само за 8месеца, откакто има такова целево финансиране през здравната каса на аптеки, които са денонощни и такива в отдалечените райони и такива аптеки, които извършват единствени дейност по здравна каса, понеже тази дейност е толкова заплатена, че никой не иска да я върши, така че такова финансиране трябва да продължава да се случва. Това вече дава резултати. За 2024-та година половината от новооткритите аптеки са извън големите населени места, тоест точно по такива места започват да се отварят аптеки. Трябва още малко целево финансиране, което ще бъде много по-евтино, отколкото финансиране на вендинг машини и всякакви такива технологии.“, каза още Димитър Маринов.

