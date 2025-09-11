„Рисковете са огромни, на практика 100 % имате гаранция, че ще бъдете излъгани. Лекарствени продукти, които изискват наличието на рецепта е забранено да се продават онлайн. Такава търговия, такова снабдяване с лекарства няма абсолютно никаква гаранция, че продуктът, който получавате, аз дори не го наричам лекарство, отговаря на някакви изисквания за качество, ефикасност и безопасност.“ Това каза в интервю за bTV Radio Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз, по повод разкритията за увеличаване на незаконната търговия с лекарства и рисковете при купуване на такива продукти.

Маринов обясни и как потребителите да разпознаят, че сайт, от който искат да си купят лекарство е фалшив:

„Ако лекарственият продукт изисква рецепта, няма как да е истински, ако ви го продават онлайн. Няма абсолютно никаква гаранция как е получено, как е доставено, при какви условия е съхранявано, дали е било през куфари, дали е било през нечий багажник, стояло на не се знае колко градуса по някоя граница, в тайници и т.н. Така че единственото място, където могат да получат пациентите лекарствени продукти с гарантирано качество и произход, място, което е силно контролирано, това е аптеката и дрогерията. Онлайн в България е разрешена доставката по куриер или продажбата през онлайн сайтове само от действителни аптеки, които физически се намират, те са обявени с адресите си, и чиито сайтове за такава продажба се намират и са в списъка на Агенцията по лекарствата. Това може да се извършва за продукти без рецепта. Въобще не става дума за тези продукти, които са обявени за такава опасност, за която говори Агенцията по лекарствата.“

„Не само ние, и други организации в нашия сектор многократно сме апелирали и сме предлагали криминализиране на извършването на такава дейност. Аз лично съм правил контролна покупка с товарителница, от куриер, получих лекарствен продукт, който дори не беше регистриран в страната – абсолютно незаконен лекарствен продукт, подадох сигнала, полицията си свърши работата. Стигнаха до извършителя, този, който го е продал, защото няма какво да се лъжем - където и да са позиционирани тези сайтове, някое лице ги е занесло в клон на куриер. Там данните му ги има, иска се лична карта. Така физически може да се стигне до лицето. То може да е бушон, но могат да се намерят. И ако те мога да носят не просто административна отговорност, както е в момента, продажбата на лекарства в България е административно нарушение и се контролира само от Агенцията по лекарствата, тя е органът, който може да налага санкции, а тя е с ограничен капацитет, има достатъчно други ангажименти, за да се занимава с такъв тип дейност. И сме правили срещи с ГДБОП, и с различни други институции, КЗП, прокуратурата, и резултатът от тази контролна покупка, която аз съм правил и подадох сигнал, прокуратурата каза – това не е по наказателния кодекс, ние обвинение не можем да повдигнем. А полицията доказа достатъчно големи обороти. Ставаше дума за системни продажби през 2 от големите куриери в страната. Има начин да се противодейства, въпросът е да има воля и ние недоумяваме защо не се случва това нещо, от което всички страдат и искат да бъде реализирано. Надявам се на някакъв разум, още повече с тези съобщения и явно засилилата се практика на незаконна търговия с лекарствени продукти.“, каза още председателят на Българския фармацевтичен съюз.

Целия разговор с Димитър Маринов пред водещата Надежда Василева можете да чуете на следващия звуков файл.