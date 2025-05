„За така наречените лекарства без рецепта, в момента от известно време насам има една забрана – при регистриране на тяхната пределна цена, производителите могат да повишават тази цена само с индекса на инфлацията, тоест когато има инфлация могат да повишават тази цена. Но какво се случва и се наблюдава понякога – производителят дерегистрира някои продукти, вади ги за кратък период от време от пазара, след което наново регистрира цената, това се води нова регистрация и на практика той може да регистрира каквато поиска цена безконтролно. Това законодателят се опитва да регулира, като въвежда забрана – трябва да минат поне 12 месеца от регистрацията на даден продукт, преди той да може да влезе по този начин безконтролно да се регистрира, което означава, че определено ще бъдат затруднени да вдигат безконтролно цените. Но има един аспект, който ние в годините назад БФС сме изтъквали и писали предложения – за разлика от лекарствата с рецепта, които имат пределни цени за търговец на едро и за аптека, при лекарствата без рецепта няма такова разбиване по елементи. Там производителят регистрира пределна цена с ДДС, на която пациентът може да си закупи лекарството от аптеката, само че няма пределна цена за търговеца на едро. И специално по време на ковид пандемията стигнахме до фрапантни случаи, при които аптеките получаваха лекарствени продукти без рецепта, на практика на цена няколко стотинки под пределната цена. Да речем аптеката получава лекарствен продукт на цена 20 лева, а пределната цена е 20,05лв., което доведе до това, че нямаше смисъл аптеките да ги отпускат, защото и те се издържат от някакъв оборот, от надбавка, и тези продукти на практика изчезнаха от някои аптеки, което ограничи достъпа на пациентите до тях. Това е предложение, което ще направим и ние за пореден път, и се надявам да бъде отразено, защото ще гарантира достъпа на пациентите до лекарствени продукти.“ Това обясни пред bTV Radio председателят на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов, по повод предложените промени в Наредбата за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, с които ще бъде затегнат контролът върху увеличението на цените на лекарствата, които се купуват без рецепта. Това предвижда проект на постановление за промени

„В проекта на наредбата причината за отварянето й не е само това. Въвежда се някаква регулация при образуването на пределните цени, при съответно сравняването с тези лекарствени продукти, които се реферират спрямо европейските цени, защото при лекарствата с рецепта, когато производителят регистрира утвърдената цена, върху която се поставят надбавки за търговеца на едно и за аптеката, така се формират пределните цени по елементи – тоест за всеки един по веригата коя е максималната цена, на която може да се извършва търговска дейност. Въвежда се прецизиране при така наречената паралелна търговия, тоест внос от определени фирми от пазари, външни за България. Там има прецизиране на някакви текстове или поне това се е опитал да направи законодателят. Също така при оценката на здравни технологии, когато едно лекарство влиза за реимбурсация или на нашия пазар, се прави оценка на здравни технологии. Тук се облекчава режимът, като се дава достъп да се използва наготово клиничната част, която е извършена в други европейски държави, клиничните изпитвания и данните от тях.“, посочи още Димитър Маринов.

