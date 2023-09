“Обществото трябва да оценява поведението си зад волана и това да се качиш дрогиран или пил е въпрос на личен избор” Това каза в ефира на bTV Radio адвокат Димитър Марковски. “Първо трябва да се стимулира съзнанието на всеки един от нас. Трябва да има много проверки от “Пътна полиция”,а те трябва да са оборудвани с дрегери, с техника, трябва да бъдат материално стимулирани с добри възнаграждения, за да не се стига до някакви компромиси”, каза още той.

Цялото интервю с адвокат Димитър Марковски пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.