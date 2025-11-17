„Това със сигурност не беше най-подходящият момент. Най-подходящият момент е минал преди години, защото тази реформа на паркирането в София трябваше да бъде осъществена преди няколко години, но поради простата причина, че това е непопулярна политика и голяма част от политиците нямат смелостта да го направят, тя така и не се осъществяваше и отлежаваше в нечии съзнания. Мога да успокоя всички, че по тази реформа и системата на паркирането се работи от 2024г., лятото беше внесен доклад, който искаше да промени това, съответно да направи тази реформа, но той не беше разгледан. Тоест това е чисто съвпадение, че се случва точно сега, но и моментът наистина е належащ, защото София е свръх моторизирана, данните показват, че София е 2 пъти по-моторизирана от Виена. Данните показват, че в София има около 800 хиляди автомобила и още около 200 000 приходящи всеки ден. София няма място за толкова автомобили! И по някакъв начин това трябва да бъде решено, защото ситуацията не става по-добра с всеки изминал ден, а точно обратното. И тази реформа цели това – да подобри качеството на живот на всички в София, било то хора с автомобили, било то хора, които се придвижват с градски транспорт или хора, които се разхождат.“ Това каза в ефира на bTV Radio Димитър Петров, общински съветник от Продължаваме промяната-Демократична България, и един от вносителите на промените, които увеличават двойно цените за паркиране в София, както и разширяват синята и зелената зона.

Целия разговор с аргументите на Димитър Петров можете да чуете на следващия звуков файл.