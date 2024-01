Готови ли са учениците и училищата, ако се наложи заради високия брой болни от грип да преминат към дистанционно обучение? Има ли риск при продажбата на “Школо” да изтекат лични данни на учениците и защо всеки 4-ти деветокласник се чувства аутсайдер в училище? Чуйте отговорите на Диян Стаматов - директор на 119-о училище в София, който е и председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета на България пред водещата Лили Ангелова.

Your browser does not support the audio element.