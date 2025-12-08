“Предвидено увеличение на разходите за персонал във всички бюджетни сфери с 10% ще се вземе от данъци и от увеличаването на данъчните приходи” Това каза в ефира на bTV Radio Добрин Иванов - изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал. “Това беше условието на синдикалните организации, за да подкрепят намаляване на данъчно осигурителната тежест. Те настояваха за политика по доходите, която да осигури 10% увеличаване на заплатите в публичния сектор и това е около 1 милиард повече пари за възнаграждения. Това, обаче не е хоризонтална политика и ние настоявахме тези 1 милиард повече да не бъдат на всички поравно и в еднаква пропорция, а да има анализ функционален, който да насочи тези допълнителни средства към работниците и служителите в публичния сектор с най-ниски доходи.”, допълни той.

