“По-вероятният сценарий е да отидем на предсрочни парламентарни избори” Тази прогноза направи в ефира на bTV Radio Добромир Живков - управител на социологическата агенция "Маркет линкс". “Много сериозен политически и етичен проблем е да внесеш в президентството списък с министри, които не са дали съгласие. При условие, че имаме формата и рамката, в която трябва да се случи това договаряне и беше изрично казано, че ако не бъде постигната договореност мандатът се връща празен. Ние видяхме нещо съвсем различно и неочаквано и буквално потъпкване на тези първоначални договорки и на нормалната политическа логика. Аз съм на мнение, че българската политика достига до много ниски нива”, допълни той.

Цялото интервю с Добромир Живков пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.