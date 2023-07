“Част от хората, които се занимават с управление на туризма се държат все едно гроздето е кисело. Самият бранш и участниците в него имат много работа да свършат преди да започнат да обвиняват държавата и други външни фактори за недостатъчния брой туристи. Първото и най-важно нещо е да бъде подобрен туристическия продукт, после добрата комуникация ще дойде от само себе си” Това каза в ефира на bTV Radio комуникационният специалист и университетски преподавател доц. Александър Христов.

