„В цялата страна има ръст на заболеваемостта, разбира се с различни темпове, но е значителна. Ако сравним данните от края на август – началото на септември и сега, ръстът е над 10-11 пъти. Така че заболеваемостта достигна 53-54 на 10 000. Разбира се, това е много далече от огромните стойности, които имахме в разгара на пандемията, но е налице вълна от ковид и това ни кара да бъдем внимателни, да повишим броя на правените изследвания, и да напомним на лекари и пациенти, че е възможно да се срещнат с този вирус, възможно е да развият заболяването. Макар че разликата с пандемичните 1-2 години е много голяма, тъй като към момента на лечение в болницата са около 350 души, под 20 са настанените в интензивни отделения, което не създава риск за здравната система, не я пренатоварва, спокойно можем да се справим с тези цифри.“ Това каза пред bTV Radio главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

Той обясни как можем да различим коронавируса от другите вируси, които циркулират в момента: „Не е толкова лесно, макар че ковид започва сравнително постепенно, не изведнъж като грипа, с доста характерно главоболие и отпадналост, това са двата показателя, които характеризират ковид заболяването. Тази година има и кашица, има и дразнене в гърлото, има температура, макар и с не високи стойности, но много често и други респираторни вируси могат да дадат подобна картина. Така че единственият начин за разпознаване е чрез лабораторни изследвания – или чрез бързи антигенни тестове, или пък златният стандарт е PCR-тестът.“

Районните здравни инспекции са изпратили писма до училищата за по-строг контрол на децата на влизане, каза още доц. Кунчев:

„Нашите инспекции изпратиха препоръки, така че политиката да е еднаква в цялата страна по отношение на мерките, които се вземат в ясли, градини, училища. Основното там е да не допуснем продължаване на учебния процес на деца, които са със симптоми и очевидно са болни. Ковид е респираторно заболяване, много лесно и ефективно се предава, особено когато с часове има носител на вируса, който има симптоми, има температура, киха, кашля, когато това става в една затворена стая, той много бързо ще успее да зарази и другите деца, така че е ключово важно този филтър сутрин да не допуска лица със симптоми, в случая деца, но то се отнася и до възрастните, които посещават офиси и каквото и да е друго.“

Главният държавен здравен инспектор посочи, че има голям интерес към ваксините: „Хората се убедиха, че ваксината е ефективна, второ – че е на лице повишаване на заболеваемостта, всеки има колега, приятел, който е с ковид, голям е интересът, дори се наложи да преразпределим ваксини, и в момента от няколко района сме насочили към София количества, защото тук цифрата е най-голяма. Мисля, че с тези 100 000 дози, с които разполагаме първоначално ще успеем да задоволим всички желания, а очакваме и допълнителни доставки.“

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.