„По принцип всяко задържане на кашлица, дразнеща, лаеща, суха, над седмица или 10 дни е достатъчен показател в тази ситуация да търсим възможност за диагностика с PCR, да докажем за коклюш ли става въпрос или не.“ Това коментира пред bTV Radio главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев за симптомите на коклюш. Той посочи, че понякога различаването на болестта е трудно.

„Ако симптомите са така, както са описани в учебниците, нещата са по-лесни, но това рядко се случва по този начин. Особено в съвременността, тъй като понякога заболяват и имунизирани лица, при тях клиничната картина е много лека, и може да се обърка с друго респираторно заболяване. По принцип самото заболяване се нарича на английски 100-дневна кашлица и показва кой е основният симптом. Наистина е кашлицата и когато е напълно разгърната клиника, особено при малки деца, неимунизирани, тя е много тежка, пристъпна, с още по-тежки пристъпи през нощта, посиняване на лицето и ръцете на децата, невъзможност да си поемат дъх, и след това звучно си поемат въздух.“, каза още доц. Кунчев.

Разпространението на заболяването продължава.

„Нещата започнаха от няколко града – от София, Кюстендил, Варна, но случаи вече има и в Пловдив, Благоевград, Бургас, Стара Загора. На практика според мен при тази циркулация на причинителя случаи имаме навсякъде, по-скоро е въпрос на опит за разпознаването на симптомите и потвърждаване с лабораторна диагностика. В началото сме на епидемична вълна, която постепенно ще обхване цялата страна.“, посочи доц. Кунчев.

