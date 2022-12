В момента в страната циркулират коктейл от вируси, а тази година интересът към противогрипните ваксини е много голям. Това заяви в интервю за bTV Radio главният държавен здравен инспектор доц. Д-р Ангел Кунчев.

„Макар че министерството осигури над 190 хиляди дози ваксини срещу грип за хората над 65 години, по програма, която изпълняваме вече трета година, те свършиха още в първите 10-на дни, интересът беше много голям. Изцяло бяха използвани тези ваксини, които вносителите пуснаха на свободния пазар, в аптеките срещу заплащане, така че възможност да се имунизираме и сега има, но поне доколкото аз знам, на много места ваксината се е изчерпала още предната седмица. Не е късно за ваксиниране, все още можем да предприемем това действие, тъй като най-вероятно януари или февруари ще настъпи пикът на вълната. Няма да има нови доставки на ваксини, тъй като за всяка страна доставките се осигуряват и производството започва още от пролетта, няма свободни количества някъде по света, така че да могат да се вземат предварително“, коментира доц. Кунчев.

По отношение на коронавируса се правят между 100-200-300 до 500 имунизации дневно. Темпът е нисък и няма кой знае какъв интерес, което донякъде е обяснимо на фона на по-лекото протичане на ковид, заяви още доц. Кунчев и посочи, че тази ваксина е добре да се приложи за хора, при които биха могли да настъпят тежки усложнения.

Главният държавен здравен инспектор посъветва хората да не се самолекуват и при тежка кашлица, затруднения в дишането и висока температура да потърсят лекар. Както и да спазват добра личната хигиена и да не контактуват с видимо болни хора.

През последните седмици има нарастване на случаите на респираторни инфекции и на грип, посочи доц. Кунчев.

„Интересни са данните, които вчера получихме от Центъра по заразни и паразитни болести – в рамките на седмица са изследвани 250 проби. 25 от тях са положителни, това е немалък процент – 10%, като са съвсем по равно разпределени – по 7-8 проби са положителни както за двата типа грип, който очакваме – и свинския, и новия Н3N2, така и за ковид, което значи, че един коктейл от респираторни вируси в момента циркулира в обществото и шансът да се срещнем с тях никак не е малък. Трудно могат да се различат симптомите на грипа от тези на коронавируса, особено с по-лекото протичане на ковид. Първоначалните симптоми са почти неразличими. Лекарите натрупаха същевременно доста опит и имат наблюдение кой е най-вероятният причинител на инфекцията, но все пак едно изследване за двата типа вируси дава най-добра представа. Има на разположение такива тестове, които дават резултат и за грип, и за ковид, така че на много ранен етап лекарят да може да бъде насочен, да знае с какво си има работа и кое е най-доброто лечение“, заяви още главният държавен здравен инспектор.

„По отношение на предпазването – никак не е лесно да се предпазите от въздушно-капкова инфекция по простата причина, че начинът на разпространение е много лесен. Ако сме в затворено помещение с други хора, ако няма добро проветряване, и има носител на вируса, то шансът да се срещнем с него и за възникне заболяване никак не е малък. Така че всичко, което правихме срещу ковид ни пази и от други респираторни вируси. Това е и 2 години да намалее заболеваемостта от всички тях, почти изчезнаха. Имахме 1-2 години на практика без епидемия. Това се дължи на мерките, които бяха прилагани – и дезинфекция, и отстояние между хората, намаляване на социалните контакти, носене на маски. Това влияе и на другите респираторни вируси“, посочи още доц. Кунчев.

Цялото интервю на доц. д-р Ангел Кунчев пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.