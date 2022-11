“Привидно създадената динамика с плаващи мнозинства е по- скоро една създадена приказка за масова употреба. Лично мое мнение е и не ангажирам партията, че всъщност много от сценариите вече са написани” Този коментар направи в ефира на bTV Radio депутатът от парламентарната група на “Продължаваме промяната” и председател на здравната комисия в Народното събрание доц. Антон Тонев. “Мнозинството, което стои зад промяната на изборния кодекс, т.нар “хартиено мнозинство” очаквам, че ще прелее към създаване и подкрепа на “хартиено правителство”, което ще издържи най-рано до август-септември догодина. Това е правителство, което ще се реализира през третия мандат”, прогнозира той.

"Ние даваме сигнал към БСП, че не всичко е загубено все още, че те могат отново да заемат своята реформаторска позиция. Но това трябва да стане с ясни действия, не само с отправяне на политически послания. Досега единствените действия, които наблюдаваме са подкрепата за избор на председател на НС и второто е подкрепата за промяна в изборния кодекс. С такива стъпки те наистина се отдалечават от това да бъдем партньори в едно бъдещо управление", допълни Тонев.