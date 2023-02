"Аз познавам Явор Божанков в лично качество и смятам, че той е много близък до профила на нашите избиратели. Той е иновативен, подкрепя новите неща, той е силен в борбата с корупцията, и смятам, че ще бъде един добър представител на промяната като цяло, като идеи, като философия. Мисля, че той, бидейки от Горна Оряховица, смятам, че има достатъчно корени и контакти в този регион и ще проведе една качествена кампания сред хората, след което ще бъде припознат като член на Продължаваме промяната и ще се представи много добре на следващите избори. Аз му пожелавам успех". Така доц.д-р Антон Тонев от Продължаваме промяната коментира новината, че Божанков ще оглави листата на коалицията в Габрово.

Няма заложен математически модел за разпределяне на местата в листите между ПП и ДБ. „Предстоят преговори на базата на това всяка от политическите сили какви лица може да представи и да включи в листите, защото целта и пред двете партии е да имаме най-добър резултат - да станем първа политическа сила и да можем да налагаме дневния ред в следващото Народно събрание“, каза още доц. Тонев.

„Лена Бориславова през цялото време е била един от двигателите на ПП, независимо от това каква позиция е заемала. Тя в никакъв случай не е спирала да работи за промяната като идея и за ПП като партия. Предстои да разберем – аз не разполагам с тази новина под каква форма тя ще участва в следващите избори. Тя дава много от себе си, от свободното си време, за това ПП да става все по-успешен политически проект“, заяви доц. Тонев.

По повод исканията на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ за оставка на Асен Василев като съпредседател на ПП, заради негови думи пред bTV за учителите, доц. Тонев коментира:

„Подхождайки с най-голямо уважение към тази професия ,която е създала всички нас като личности, аз мисля, че думите на Асен Василев бе извадена една метафора от контекста, която цели основно да се използва с политически цели. На всички учители и ваши слушатели бих напомнил, че по времето на правителството на Кирил Петков и Асен Василев фиксирахме учителските заплати като задължителна сума, равна на 125% от средната работна заплата. Това беше валидно за 2022г. Това наше предложение за 2023г. за съжаление бе отхвърлено от ПП ГЕРБ. Понякога думите биха могли да бъдат интерпретирани по различен начин и вадени от контекст, но всъщност са важни действията и бих искал да припомня, че Асен Василев е един от политиците, които се бориха за повишаване на работната заплата на учителите.“

