„Съгласието за ротационно управление представлява обща съвместна операция на двете основни политически сили за ограничаване на щетите за всяка от тях поотделно“. Това коментира пред bTV Radio политологът доц. Борис Попиванов.

„Имам предвид, че вече 2 парламента така наречените сили на промяната се намират в низходяща електорална тенденция. Те губят гласове и няма никаква гаранция, че ако този парламент приключи сега и пак отидем на избори, дали техният резултат няма да бъде още по-нисък от досегашните няколко пъти. Така че съставянето на правителство е много важно за самата им политическа кондиция от една страна и от друга страна – за жаждата, апетита им за власт, която за мен съществува във висока степен, а по отношение на ГЕРБ ми се струва, че колкото и мнозина да настояват, че твърде много отстъпки е дал Бойко Борисов в хода на тези преговори, и че едва ли не е предоставил цялата власт на своите доскорошни опоненти, всъщност той като че ли извлича максималното от това, което беше възможно. Защото в тази ситуация ПП-ДБ влязоха в тези избори и след тях със заявката, че не само няма да участват в правителство с мандата на ГЕРБ, но няма да участват и в правителство, в което участва ГЕРБ под някаква форма. Като единствените отстъпки, които бяха склонни да направят бяха да имат някаква обща законодателна програма – нещо, което продължава да стои на дневен ред. Вместо това обаче се получава, че това тяхно основно заявление се коригира – основната им заявка и в предизборната кампания и в следизборното време вече не е факт. Те биха влезли, изразиха желание да влязат в съвместно управление с ГЕРБ, защото не става дума само за подкрепа на ГЕРБ, а за наличието на министър – поне един от ГЕРБ в този кабинет и второ – за прословутата ротация, която би дала шанс и за премиер от ГЕРБ в рамките на същата конфигурация. Така че – Бойко Борисов постига максималното, успя да извлече всичко, което може да бъде извлечено и то в ситуация, в която самият Борисов изглежда застрашен донякъде поне от скандали, от обвинения, от тези постоянни послания, които прокуратурата отправя. Така че взаимно си ограничават щетите и тази ротационна прегръдка е най-добрият вариант за тях да могат да се съхранят и да упражняват въздействие върху българската политика“, каза още доц. Попиванов.

Съвместно управление от началото на този парламент изглеждаше като най-вероятният сценарий, посочи още политологът: „След което се случиха много маневри, най-разнообразни сюжети, обрати, скандали, трусове, взривове, атентати от всякакво естество – вербално, експлозивно и прочие. И като че ли се връщаме там, от където почнахме. Тоест двете основни политически сили да се разберат за правителство с тази странна формула за ротацията, която по принцип е заредена с доста неизвестни – този тип експеримент не е ясно до къде може да отведе.“

Цялото интервю с политолога доц. Борис Попиванов пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.