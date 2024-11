ГЕРБ може да предложи друг кандидат за премиер, който да бъде по-приемлив за останалите формации, и коалицията да се състои. Това коментира в ефира на bTV Radio бившият председател на Народното събрание доц. Борислав Великов на въпрос дали ако Борисов оттегли кандидатурата си, другите 3 политически сили могат да отстъпят и да съставят кабинет.

„Това, което чухме от Бойко Борисов, че може да се създаде някаква коалиция с ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, дори БСП и ИТН, и той да стане премиер, изглежда като някакво поставяне на карти на масата, но с възможност някоя от картите да се изтегли или да се променят нещата. Аз си мисля, че би могло и че това е ходът на Борисов - да постави на масата евентуална коалиция по този начин, за да може след това отстъпвайки, да даде възможност на тази коалиция да се състои. И Росен Желязков, и Томислав Дончев биха могли да изпълняват успешно тази длъжност и отговорност на министър-председател от ГЕРБ и биха били по-приемливи за коалиционните партньори, а по този начин Бойко Борисов някак си ловко успява за момента да преодолее кордона около Новото начало, защото по този начин той доказва, че ето на – с никоя от фракциите на ДПС няма да работим, предлагам ето такава коалиция. Да, предлагам аз да съм премиер, но в крайна сметка бил съм толкова години, бил съм успешен, вероятно и сега бих бил по-успешен и държавата би била по-успешна, ако аз съм начело но в името на вътрешнополитическите въпроси и тяхното разрешаване бих могъл да отстъпя на Дончев или Росен Желязков или на някой друг от ГЕРБ, който би бил приемлив за другите парламентарно представени сили.“, посочи доц. Великов.

По отношение на старта на новия парламент на фона на протести, провала на избора на председател в първия пленарен ден, и какъв хоризонт се очертава пред 51-то Народно събрание, доц. Великов коментира:

„Не можем да сме много оптимистични към момента, можем да очакваме, че в сряда или до сряда ще се проведат някои разговори, евентуално дори и преговори и ще се постигне някакво съгласие, лошото е, че тази традиция, която съществуваше – председател на Народното събрание да бъде предложен и избиран от най-голямата парламентарна група, някак си не се спазва, и по-скоро се превръща в пробен камък какво ще бъде мнозинството изобщо. Бих очаквал да се постигне някакво съгласие и дори ми се стори, че това предложение на Тошко Йорданов не е лишено от някаква логика. Има и прецедент с Вежди Рашидов, сега ако доц. Силви Кирилов остане като временен, като технически, като служебен председател на Народното събрание, би могло след това той да си подаде оставката, когато има мнозинство, оформено така, че да може да защитава и бюджета на страната за догодина, и правителството, което би се формирало.“

Цялото интервю с доц. Борислав Великов можете да чуете на звуковия файл.